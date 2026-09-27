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Рублёв подошёл к Гастону во время медицинского перерыва француза в 1/4 финала в Ханчжоу

Рублёв подошёл к Гастону во время медицинского перерыва француза в 1/4 финала в Ханчжоу
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97-я ракетка мира французский теннисист Юго Гастон по ходу матча с россиянином Андреем Рублёвым во втором сете 1/4 финала турнира в Ханчжоу, Китай, взял медицинский перерыв из-за мозоли на стопе. Во время тайм-аута россиянин подошёл к скамейке француза.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		6 4 1
6 6 		7 7 6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Фото: Скриншот из трансляции