Рублёв подошёл к Гастону во время медицинского перерыва француза в 1/4 финала в Ханчжоу
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97-я ракетка мира французский теннисист Юго Гастон по ходу матча с россиянином Андреем Рублёвым во втором сете 1/4 финала турнира в Ханчжоу, Китай, взял медицинский перерыв из-за мозоли на стопе. Во время тайм-аута россиянин подошёл к скамейке француза.
Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|1
|
|7 7
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Фото: Скриншот из трансляции