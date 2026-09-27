Рублёв подошёл к Гастону во время медицинского перерыва француза в 1/4 финала в Ханчжоу

97-я ракетка мира французский теннисист Юго Гастон по ходу матча с россиянином Андреем Рублёвым во втором сете 1/4 финала турнира в Ханчжоу, Китай, взял медицинский перерыв из-за мозоли на стопе. Во время тайм-аута россиянин подошёл к скамейке француза.