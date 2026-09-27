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Роман Сафиуллин — Бу Юньчаокэтэ: результат матча 27 сентября, счёт 2:0, 1/4 финала турнира в Ханчжоу

Роман Сафиуллин вышел в 1/2 финала турнира в Ханчжоу, где может сыграть с Медведевым
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102-я ракетка российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В четвертьфинале соревнований он обыграл представителя Китая Бу Юньчаокэтэ (111-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её ра