Роман Сафиуллин вышел в 1/2 финала турнира в Ханчжоу, где может сыграть с Медведевым

102-я ракетка российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В четвертьфинале соревнований он обыграл представителя Китая Бу Юньчаокэтэ (111-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут. В её ра