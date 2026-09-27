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Сборная Чехии стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Украину

Сборная Чехии стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг, обыграв Украину
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Сборная Чехии по теннису стала победителем Кубка Билли Джин Кинг — 2026. В финале командных соревнований чешские теннисистки обыграли представительниц Украины со счётом 2-0. В первом матче Каролина Мухова победила Ангелину Калиину со счётом 6:2, 6:3, а во втором Линда Носкова оказалась сильнее Элины Свитолиной — 6:3, 7:6 (7:5).

Сборная Чехии является 11-кратным победителем Кубка Билли Джин Кинг (с учётом титулов Чехословакии). Последний раз чешские теннисистки выигрывали турнир в 2018 году.

Прошлогодним победителем турнира является итальянская команда, одолевшая в финале соревнования 2025 года сборную США. Российские теннисистки не принимают участия в турнире из-за бана.

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