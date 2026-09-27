Хуберт Хуркач стал последним полуфиналистом турнира ATP-250 в Чэнду

46-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду, Китай. В четвертьфинале соревнований он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса (136-й в рейтинге) со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Хуркач 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Харриса 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

За выход в финал соревнований в Чэнду Хуберт Хуркач поспорит с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, который занимает 50-ю строчку в рейтинге ATP.