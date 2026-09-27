15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ллойд Харрис — Хуберт Хуркач: результат матча 27 сентября, счёт 0:2, 1/4 финала турнира в Чэнду

Хуберт Хуркач стал последним полуфиналистом турнира ATP-250 в Чэнду
Комментарии

46-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Чэнду, Китай. В четвертьфинале соревнований он обыграл представителя ЮАР Ллойда Харриса (136-й в рейтинге) со счётом 7:6 (12:10), 6:4.

Чэнду. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Ллойд Харрис
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 10 		4
7 12 		6
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. В её рамках Хуркач 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Харриса 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

За выход в финал соревнований в Чэнду Хуберт Хуркач поспорит с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым, который занимает 50-ю строчку в рейтинге ATP.