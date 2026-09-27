Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Чэнду

Сегодня, 27 сентября, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Чэнду, Китай. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. ATP-250 в Чэнду, Китай. 1/2 финала:

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Денис Шаповалов (Канада, 7);

Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 2).

Матчи 1/2 финала в Чэнду пройдут в понедельник, 28 сентября.

Турнир в Чэнду проходит с 23 по 29 сентября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Чили Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.