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Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Чэнду

Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Чэнду
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Сегодня, 27 сентября, завершились четвертьфинальные матчи на турнире категории ATP-250 в Чэнду, Китай. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистами соревнований.

Теннис. ATP-250 в Чэнду, Китай. 1/2 финала:

  • Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Денис Шаповалов (Канада, 7);
  • Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 2).

Матчи 1/2 финала в Чэнду пройдут в понедельник, 28 сентября.

Турнир в Чэнду проходит с 23 по 29 сентября. Действующим чемпионом соревнований является представитель Чили Алехандро Табило, который в прошлогоднем финале обыграл итальянского теннисиста Лоренцо Музетти.

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