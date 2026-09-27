Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу, обыграв Коулмана Вона

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Медведев 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник Вон сделал 10 эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом один брейк-пойнт из шести.

В матче 1/2 финала Даниил Медведев сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным, который занимает 102-е место в рейтинге ATP.