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Даниил Медведев — Коулман Вон, результат матча 27 сентября 2026, счёт 2:1, 1/4 финала ATP-250 в Ханчжоу

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу, обыграв Коулмана Вона
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. В матче 1/4 финала он обыграл представителя Гонконга Коулмана Вона со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 15:25 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 2 6
3 		7 7 3
         
Коулман Вон
Гонконг
Коулман Вон
К. Вон

Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут. Медведев 18 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник Вон сделал 10 эйсов и допустил одну двойную ошибку, реализовав при этом один брейк-пойнт из шести.

В матче 1/2 финала Даниил Медведев сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным, который занимает 102-е место в рейтинге ATP.

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