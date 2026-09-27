Александр Зверев обыграл Лёнера Тьена в матче Кубка Лэйвера — 2026

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, выступающий за команду Европы, обыграл представителя сборной мира американца Лёнера Тьена, занимающего 13-е место в рейтинге ATP, в матче Кубка Лэйвера. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. Александр Зверев сделал пять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. Лёнер Тьен ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Кубок Лэйвера проходит с 25 по 27 сентября. Данный выигранный матч обеспечил команде Европы победу на турнире со счётом 13:5.