Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Ханчжоу, сразу три россиянина в борьбе

Сегодня, 27 сентября, прошли матчи 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые вышли в полуфинал.

В первом матче дня 107-я ракетка мира француз Кириян Жаке обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана (59-й в рейтинге) со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

Далее российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 25-е место в рейтинге, переиграл 97-ю ракетку мира француза Юго Гастона. Матч закончился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1.