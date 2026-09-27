Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Ханчжоу, сразу три россиянина в борьбе
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Сегодня, 27 сентября, прошли матчи 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые вышли в полуфинал.
В первом матче дня 107-я ракетка мира француз Кириян Жаке обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана (59-й в рейтинге) со счётом 7:6 (14:12), 6:4.
Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 08:35 МСК
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
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|6
Кириян Жаке
К. Жаке
Далее российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 25-е место в рейтинге, переиграл 97-ю ракетку мира француза Юго Гастона. Матч закончился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1.