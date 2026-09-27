15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Ханчжоу, сразу три россиянина в борьбе

Определились полуфиналисты турнира ATP-250 в Ханчжоу, сразу три россиянина в борьбе
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, прошли матчи 1/4 финала на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые вышли в полуфинал.

В первом матче дня 107-я ракетка мира француз Кириян Жаке обыграл венгерского теннисиста Фабиана Марожана (59-й в рейтинге) со счётом 7:6 (14:12), 6:4.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 08:35 МСК
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 12 		4
7 14 		6
         
Кириян Жаке
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке

Далее российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 25-е место в рейтинге, переиграл 97-ю ракетку мира француза Юго Гастона. Матч закончился со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:1.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 10:45 МСК
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		6 4