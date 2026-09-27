Команда Европы стала победителем Кубка Лэйвера — 2026

Команда Европы одержала победу над командой мира на Кубке Лэйвера со счётом 13:5. В решающем матче представитель команды Европы вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя сборной мира американца Лёнера Тьена (13-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Европейцы завоевали трофей в шестой раз, причём четыре из шести побед они одержали на домашней территории: Прага-2017, Женева-2019, Берлин-2024 и Лондон-2026.

В следующем году Кубок Лэйвера пройдёт в Лос-Анджелесе, США. В состав команды Европы в этом году вошли Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар. Команду мира составили Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло.