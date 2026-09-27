Марат Сафин примет участие в выставочном турнире в честь 10-летия академии Надаля

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российский теннисист Марат Сафин примет участие в выставочном турнире в честь 10-летия академии 22-кратного обладателя титулов на ТБШ испанца Рафаэля Надаля.

За победу на турнире поборются команды Рафаэля Надаля и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея. Марат станет частью команды Энди.

Мероприятие состоится 3 октября в академии Надаля в Испании. Также своё участие подтвердили победитель US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим и француз Ришар Гаске.

Марату Сафину 46 лет. Он является тренером 25-й ракетки мира россиянина Андрея Рублёва.