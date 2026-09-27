Энди Маррей рассказал, что считает Карлоса Алькараса лучшим игроком в мире

Победитель трёх турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей назвал семикратного чемпиона ТБШ, третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса лучшим игроком в мире на данный момент.

«Думаю, на этот вопрос можно ответить, только если все здоровы. На мой взгляд, лучший игрок — Алькарас. Но в любой день любой из этих парней может победить. Мы уже видели, как Синнер несколько раз обыгрывал Алькараса. Зверев в этом году выиграл два «Шлема». У него был невероятный год.

Но, думаю, если все в хорошей форме и здоровы, то лучшим игроком в мире я бы назвал Алькараса. Хотя у всех нас есть свои предубеждения. Мне просто нравится смотреть на его игру. Я думаю, что он замечательная личность с отличным характером. Мне нравится стиль его игры. Он может исполнить абсолютно любой удар. Карлос улыбается, когда играет. Мне нравится смотреть, как играет Карлос, поэтому я выберу его», — сказал Маррей в интервью TNT Sports.