«Будет весело». Медведев — о матче с Сафиуллиным в полуфинале ATP-250 в Ханчжоу

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, в котором он сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным, который занимает 102-е место в мировом рейтинге.

«Мне кажется, мы не встречались на «челленджерах» и «фьючерсах», так что это будет наша первая встреча в профессиональном теннисе. Думаю, будет весело. Мы очень хорошо друг друга знаем — были в одной команде на ATP Cup и юниорских турнирах. Постараюсь показать свою лучшую игру завтра, ведь он очень сильный противник», – приводит слова Медведева ТАСС.