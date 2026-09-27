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«Будет весело». Медведев — о матче с Сафиуллиным в полуфинале ATP-250 в Ханчжоу

«Будет весело». Медведев — о матче с Сафиуллиным в полуфинале ATP-250 в Ханчжоу
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай, в котором он сразится с соотечественником Романом Сафиуллиным, который занимает 102-е место в мировом рейтинге.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Мне кажется, мы не встречались на «челленджерах» и «фьючерсах», так что это будет наша первая встреча в профессиональном теннисе. Думаю, будет весело. Мы очень хорошо друг друга знаем — были в одной команде на ATP Cup и юниорских турнирах. Постараюсь показать свою лучшую игру завтра, ведь он очень сильный противник», – приводит слова Медведева ТАСС.

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