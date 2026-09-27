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«Нет ничего лучше в спорте». Зверев — о победе команды Европы на Кубке Лэйвера

«Нет ничего лучше в спорте». Зверев — о победе команды Европы на Кубке Лэйвера
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выигранный титул на Кубке Лэйвера. Зверев принёс победу команде Европы, обыграв в решающем матче представителя сборной мира американца Лёнера Тьена (13-е место в рейтинге) и завершив турнир с результатом 13:5.

«Я не выигрывал матчи Кубка Лэйвера уже два года, поэтому рад, что сделал это сегодня. Огромная благодарность всей команде мира. Они вновь оказали нам достойное сопротивление. В прошлом году они стали чемпионами. В этом году, думаю, у нас была отличная команда. У нас прекрасная атмосфера внутри команды. Это общая победа.

У нас было три шанса завершить всё в одиночных матчах. Особенно то, что после меня играл Карлос, придало мне уверенности. Побеждать командой — нет ничего лучше в спорте. В теннисе нам этого не хватает. Быть рядом с такими великолепными игроками, которых обычно каждую неделю видишь по другую сторону сетки, — это просто здорово», — приводит слова Зверева пресс-служба Кубка Лэйвера.

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