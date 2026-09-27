«Идёт какой-то спад». Чесноков — об игре Медведева, Рублёва и Хачанова в последние годы

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков оценил игру российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова и отметил, что в данное время в отечественном мужском теннисе наблюдается спад.

— В чём причины неудач Медведева, Рублёва и Хачанова в последние годы?

— Сейчас о российском мужском теннисе нечего говорить. Раньше им было по 20-25 лет, а сейчас им по 30 лет. Может, идёт какой-то спад. Медведев всё ещё в десятке мира. Если брать выступления наших игроков на американской серии, это выступление в целом неудовлетворительное.

— Можно ли ожидать, что они вернутся к своей прежней форме? С борьбой за титулы, десятку мира.

— Рублёв, Хачанов и Медведев могут обыгрывать игроков десятки мира. Но мы говорим о результатах на больших турнирах. Как в своё время Медведев играл американскую серию? Финал Вашингтона, потом опять финал и ещё финал, затем победа на турнире. А сейчас такого нет. Ребята вылетают в первом-втором круге. После таких выступлений какая может быть уверенность? Когда наши игроки выступали в полуфиналах, финалах и были победы, я бы мог сказать, что они обязательно пройдут первые круги. Сейчас я понимаю, что у них больше шансов пройти первые круги, но не могу быть уверенным наверняка. Может, у них и эмоциональный спад, и игровой. Выход Хачанова в полуфинал US Open — это фантастика! — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Чесноковым читайте на «Чемпионате» в понедельник, 28 сентября, в 8:00 мск.