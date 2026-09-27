15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

У Янника Синнера диагностировали илиотибиальный синдром — источник

У Янника Синнера диагностировали илиотибиальный синдром — источник
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ещё не восстановился от травмы колена и может пропустить «Мастерс» в Шанхае, Китай. Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на журналиста Габриэле Парпилью.

По информации журналиста, после показа Gucci в Милане, Италия, теннисист отправился в клинику на дополнительное обследование. У итальянца диагностировали илиотибиальный синдром – воспаление тканей с внешней стороны колена.

Сейчас Синнер занимается консервативным лечением, которое включает в себя отдых, физиотерапию и постепенное возвращение к нагрузкам. Операция при такой травме может потребоваться только в крайнем случае, если лечение не поможет.

Материалы по теме
Рыбакина, Синнер, Селеш: рейтинг игроков, которым не хватает одного «Шлема» до карьерного
Рейтинг
Рыбакина, Синнер, Селеш: рейтинг игроков, которым не хватает одного «Шлема» до карьерного
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android