У Янника Синнера диагностировали илиотибиальный синдром — источник

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ещё не восстановился от травмы колена и может пропустить «Мастерс» в Шанхае, Китай. Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на журналиста Габриэле Парпилью.

По информации журналиста, после показа Gucci в Милане, Италия, теннисист отправился в клинику на дополнительное обследование. У итальянца диагностировали илиотибиальный синдром – воспаление тканей с внешней стороны колена.

Сейчас Синнер занимается консервативным лечением, которое включает в себя отдых, физиотерапию и постепенное возвращение к нагрузкам. Операция при такой травме может потребоваться только в крайнем случае, если лечение не поможет.