Хачанов и Джокович потренировались вместе перед стартом турнира ATP-500 в Пекине

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов потренировался с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем перед стартом турнира категории ATP-500 в Пекине, Китай.

Фото: Из личного архива Хачанова

Фото: Из личного архива Хачанова

«Потренировались вместе и почувствовали стиль игры друг друга. Почти как Роберто Карлос», – написал Хачанов на своей странице в соцсети.

На минувшем US Open Хачанов показал лучший результат среди россиян — он дошёл до полуфинала, где уступил немцу Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (7:9), 6:7 (6:8). Зверев позднее стал чемпионом Открытого чемпионата США. Благодаря показанному результату Хачанов поднялся на 24 позиции в рейтинге АТР. Новак Джокович на US Open — 2026 проиграл аргентинцу Мариано Навоне в первом круге со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Турнир в Пекине стартует в среду, 30 сентября. Его действующий победитель Янник Синнер ранее снялся с соревнований из-за проблем с коленом.