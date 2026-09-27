«Наконец-то я снова смогу слушать твои пресс-конференции». Агасси пошутил над Зверевым

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Андре Агасси пошутил над чемпионом US Open — 2026 немцем Александром Зверевым на церемонии награждения Кубка Лэйвера.

«Увидеть, как ты выигрываешь свой первый ТБШ, было важно для меня тоже, потому что наконец-то я смогу снова слушать твои пресс-конференции без того, как ты жалуешься: «Почему я всегда проигрываю? Я третий в мире, я полный неудачник». Но потом ты побеждаешь и начинается: «Я только один раз выиграл турнир «Большого шлема», мне нужно сделать это снова» (смеётся)», – сказал Агасси на церемонии награждения Кубка Лэйвера.

Ранее команда Европы одержала победу над командой мира на Кубке Лэйвера со счётом 13:5. В решающем матче представитель команды Европы вторая ракетка мира Александр Зверев обыграл представителя сборной мира американца Лёнера Тьена (13-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.