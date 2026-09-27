«Почувствовать себя конкурентоспособным». Алькарас — о победе на Кубке Лэйвера

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», член команды Европы, третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу на Кубке Лэйвера и рассказал, что для него значат подобные турниры.

«Для меня это просто фантастика. Я бы сказал, здорово вернуться сюда и стать частью команды Европы на Кубке Лэйвера. Особенно потому, что я пропустил пять месяцев, а это лишь мой второй турнир после возвращения. Мне были нужны матчи, чтобы набрать ритм, понять, как реагирует тело, и снова почувствовать себя конкурентоспособным. Кроме того, это очень напряжённый турнир: парные матчи, ранние подъёмы без достаточного количества сна и необходимость показывать лучшие результаты. Так что это действительно сложные матчи.

Я очень рад, что смог провести здесь несколько игр, убедиться, что мой уровень хорош, и почувствовать себя комфортно на корте. И, конечно, всегда особенно приятно выиграть Кубок Лэйвера вместе с этими ребятами. Мне нравится это ощущение. Мне нравилось сидеть на скамье запасных и поддерживать их во время матчей. Считаю этот формат по-настоящему уникальным и особенным, и мне очень нравится быть его частью. Нужно использовать всё в своих интересах. Я, например, использую этот турнир, чтобы вернуть себе радость от игры. Я люблю играть.

Каждый раз, выходя на корт, я получаю удовольствие, потому что играть с этими ребятами — это нечто другое. Когда речь идёт о командном турнире, всё полностью меняется: ты играешь за себя, за партнёров, за игроков, которые поддерживают тебя со скамейки запасных и с трибун. Это здорово. Конечно, иметь рядом прекрасного капитана и отличного вице-капитана — это фантастика. Мне нравится быть частью этого турнира, и он помогает мне вновь получать удовольствие от игры. Он также очень помогает мне снова показывать свой лучший теннис на корте и готовиться к следующему турниру. Вот что мне дают подобные соревнования», — приводит слова Алькараса Punto de Break.