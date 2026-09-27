«Не знаю, изменят или нет». Алькарас призвал подбирать более качественные мячи для тура

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об условиях на кортах и призвал подбирать более качественные мячи для тура.

«Мне неважно, играть на медленных кортах или нет. Особенно с моей подачей, которая не самая мощная. Но мы с Янником [Ноа] и командой обсуждали, как теннис менялся с годами, как раньше корты были намного быстрее. Сейчас они становятся медленнее, но, думаю, дело не столько в покрытиях. Скорее всё зависит от мячей.

Мы видим это на многих турнирах: отскок мяча на корте совершенно разный. Игра полностью меняется, когда используешь новые мячи. Приходится адаптироваться, насколько это возможно. Не знаю, изменят это или нет, но я прошу подобрать лучшие возможные мячи для покрытий и турниров, на которых нам предстоит играть. Думаю, это действительно важно. Но кто знает. Со своей стороны я стараюсь как можно лучше адаптировать себя и свою игру к каждому турниру», — приводит слова Алькараса Punto de Break.