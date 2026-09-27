Карлос Алькарас высказался о победе сборной Европы на Кубке Лэйвера

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе сборной Европы на Кубке Лэйвера.

Ранее команда Европы одержала победу над командой мира со счётом 13:5. В решающем матче немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Лёнера Тьена со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

«Европа берёт кубок! Поздравляю всех, отличная работа команды! Потрясающая неделя, как и всегда! Вперёд!» – написал Алькарас на своей странице в соцсети X.

Европейцы завоевали трофей в шестой раз, причём четыре из шести побед они одержали на домашней территории: Прага-2017, Женева-2019, Берлин-2024 и Лондон-2026.

В следующем году Кубок Лэйвера пройдёт в Лос-Анджелесе, США. В состав команды Европы в этом году вошли Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар. Команду мира составили Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло.