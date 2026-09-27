«Нельзя их сравнивать». Зверев — об отличиях турниров «Большого шлема» и Кубка Лэйвера

Двукратный чемпион ТБШ, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, чем турниры «Большого шлема» отличаются от Кубка Лэйвера.

«Для меня этот год, очевидно, был неплохим, это ясно. Конечно, учитывая, как прошёл сезон турниров «Большого шлема», я очень доволен. Если бы в начале года мне дали бумагу и предложили подписаться под победой на турнире «Большого шлема», я бы немедленно это сделал. Но, думаю, выиграть два турнира «Большого шлема» — это сбывшаяся мечта. Я уже говорил: у меня было много тяжёлых моментов на ТБШ.

Думаю, в этом году всё наконец сложилось и сезон получился феноменальным. Но Кубок Лэйвера — совершенно другой турнир. Нельзя их сравнивать. Здесь мы играем в очень быстром темпе и выступаем командой. Мне кажется, здесь ты сильнее чувствуешь давление, потому что должен показывать результат ради всех остальных. Я очень рад вернуть Кубок Лэйвера после поражения в прошлом году», — сказал Зверев на пресс-конференции Кубка Лэйвера.