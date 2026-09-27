Таунсенд сообщила, что перенесла экстренную операцию по удалению аппендикса

89-я ракетка мира американская теннисистка Тэйлор Таунсенд рассказала, что снялась с турнира WTA-500 в Гвадалахаре, Мексика, из-за острого аппендицита. Во втором круге соревнований она должна была сыграть с украинкой Мартой Костюк.

«Это было очень страшно. В прошлую среду я должна была играть в пять вечера, но проснулась примерно в половине третьего ночи от ощущения, будто мне ножом режут живот. Я вообще не понимала, что происходит. Подумала, что, наверное, отравилась или что-то такое.

Где-то в 7:30 я попросила физиотерапевта прийти ко мне в номер и сказала: «Мне нужно что-то от пищевого отравления. Я играю в пять, пожалуйста, помогите мне». Мне становилось только хуже. Физиотерапевт меня осмотрел, в частности проверил, нет ли проблем с аппендиксом, и сказал: «Мне это не нравится». Затем пришёл врач и тоже сказал, что нужно ехать в больницу и всё проверить.

В больнице мне сделали УЗИ и выяснили, что у меня острый аппендицит. Мне сказали, что нужна срочная операция. А я была там одна. Я позвонила своей команде и сказала: «Я не хочу этого делать. Пожалуйста, просто заберите меня домой. Я не хочу делать это здесь». Я думала о сыне и обо всём остальном, и мне было очень страшно», — сказала Таунсенд в эфире Good Morning America.