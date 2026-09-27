15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин высказался о выходе в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу

Роман Сафиуллин высказался о выходе в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу
Комментарии

102-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ, занимающим 111-е место в мировом рейтинге, в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Также Роман рассказал, почему именно этот турнир стал для него первым в азиатской серии.

Ханчжоу. 1/4 финала
27 сентября 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

«Сегодня у меня был довольно высокий процент попадания первым мячом. И процент выигрыша на первой подаче – тоже. Так что сегодня я сыграл отлично (смеётся).

Если честно, я уже был в Чэнду и надеялся, что сыграю там, но в последний момент попал в основу в Ханчжоу. Поэтому прилетел сюда первым рейсом без особых ожиданий. Я не знаком с турниром, но постарался подготовиться как можно лучше», – сказал Сафиуллин в интервью на корте.

В полуфинале турнира Роман Сафиуллин сыграет с соотечественником шестой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Календарь турнира в Ханчжоу
Сетка турнира в Ханчжоу
Материалы по теме