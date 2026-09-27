Роман Сафиуллин высказался о выходе в полуфинал турнира ATP-250 в Ханчжоу

102-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над китайцем Бу Юньчаокэтэ, занимающим 111-е место в мировом рейтинге, в 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Также Роман рассказал, почему именно этот турнир стал для него первым в азиатской серии.

«Сегодня у меня был довольно высокий процент попадания первым мячом. И процент выигрыша на первой подаче – тоже. Так что сегодня я сыграл отлично (смеётся).

Если честно, я уже был в Чэнду и надеялся, что сыграю там, но в последний момент попал в основу в Ханчжоу. Поэтому прилетел сюда первым рейсом без особых ожиданий. Я не знаком с турниром, но постарался подготовиться как можно лучше», – сказал Сафиуллин в интервью на корте.

В полуфинале турнира Роман Сафиуллин сыграет с соотечественником шестой ракеткой мира Даниилом Медведевым.