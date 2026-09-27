«Это нечто особенное». Ходар — о своём дебюте и победе команды Европы на Кубке Лэйвера

14-я ракетка мира, член команды Европы, испанский теннисист Рафаэль Ходар рассказал, что чувствовал во время своего дебюта на Кубке Лэйвера, и поделился впечатлениями от победы в турнире.

«Для меня очень многое значит выиграть этот титул вместе с этими ребятами. Они помогали мне с первого дня, как я сюда приехал. Они понимали, что я новичок, поэтому им пришлось объяснить мне, как устроен этот турнир. Думаю, они проделали фантастическую работу, поддерживая меня во время моего первого матча, моего дебюта. Это всегда очень непросто.

Конечно, я был очень рад своей первой победе тут, а затем на протяжении всех выходных старался поддерживать своих товарищей по команде. Думаю, мы отлично сработали как команда, поддерживая друг друга, как со скамейки запасных, так и на корте. Для меня очень многое значит возможность провести эту замечательную неделю вместе с этими ребятами. Это было нечто особенное», — сказал Ходар на пресс-конференции Кубка Лэйвера.