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«Великолепный результат». Род Лэйвер — о победе команды Европы на Кубке Лэйвера

«Великолепный результат». Род Лэйвер — о победе команды Европы на Кубке Лэйвера
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11-кратный победитель турниров «Большого шлема» австралийский теннисист Род Лэйвер отреагировал на победу команды Европы на Кубке Лэйвера. Турнир завершился со счётом 13:5.

«Поздравляю сборную Европы с очередной победой в Кубке Лэйвера — это был великолепный результат после трёх дней напряжённого противостояния с командой мира. Как не раз говорили в эти выходные, победителем остаётся теннис. Так будет всегда. Спасибо, Лондон, за гостеприимство. До новых встреч…» — написал Лэйвер на своей странице в социальной сети.

В решающем матче представитель команды Европы вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя сборной мира американца Лёнера Тьена (13-е место в рейтинге ATP) со счётом 7:6 (7:3), 6:3. В состав команды Европы в этом году вошли Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.

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