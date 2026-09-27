«Не знаю, что сказать». Рублёв — о победе в 1/4 финала турнира в Ханчжоу

25-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над французом Юго Гастоном (97-й в рейтинге) в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Ханчжоу, Китай. Матч закончился со счётом 6:7(6:8), 7:6(7:4), 6:1.

«Не знаю, что сказать. Просто рад, что смог выиграть матч после тяжёлых моментов и упущенных шансов в первом и втором сетах. Рад, что справился и выиграл», – сказал Рублёв в интервью на корте.

Также Андрей рассказал, почему решил сыграть на турнире в Ханчжоу.

«Мне нравится город. Я уже был здесь в прошлом году, поэтому решил вернуться. К тому же в прошлом году я не показал свой лучший теннис. В этот раз я играю гораздо лучше и рад быть в полуфинале», – отметил теннисист.