Капитан команды Европы Янник Ноа подвёл итоги Кубка Лэйвера — 2026

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1984, бывшая первая ракетка мира, а ныне капитан команды Европы Янник Ноа подвёл итоги Кубка Лэйвера и поблагодарил членов команды. Турнир завершился со счётом 13:5 в пользу европейской сборной.

«Ещё в прошлом году я почувствовал, что это настоящее человеческое приключение. Эти ребята играют весь год, и для меня всегда было важно испытывать огромную благодарность за возможность проживать эти моменты вместе с ними на теннисном корте, наслаждаться таким уровнем тенниса и этим турниром. Ведь в конечном счёте именно этим мы и занимаемся. Мы стараемся играть, чтобы вызывать эмоции. И эмоций у нас было очень много — таких, какими мы поделились сегодня и на протяжении всей недели», — сказал Ноа на пресс-конференции Кубка Лэйвера.

В состав команды Европы в этом году вошли Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.