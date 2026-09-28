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«Парни, простите». Агасси извинился перед командой мира после поражения на Кубке Лэйвера

«Парни, простите». Агасси извинился перед командой мира после поражения на Кубке Лэйвера
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Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Андре Агасси извинился перед игроками команды мира после поражения на Кубке Лэйвера. Турнир завершился со счётом 13:5 в пользу европейской сборной.

«Парни, если я каким-либо образом вас подвёл, простите меня. Но я хочу поблагодарить вас за то, что вы оставили здесь все силы, отдали себя без остатка. Я много раз уходил с корта в Лондоне, испытывая боль, и сегодня мне тоже немного больно — потому что я очень уважаю вас и ценю.

Единственная разница в том, что на этот раз мне, слава богу, не нужно надевать белое. И с собой я могу забрать кое-что ещё: вашу дружбу, вашу преданность, всё, чему вы меня научили, и просто ваши добрые сердца. Самые большие сердца, которые я когда-либо видел на теннисном корте», – сказал Агасси на церемонии награждения Кубка Лэйвера.

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