«Парни, простите». Агасси извинился перед командой мира после поражения на Кубке Лэйвера

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Андре Агасси извинился перед игроками команды мира после поражения на Кубке Лэйвера. Турнир завершился со счётом 13:5 в пользу европейской сборной.

«Парни, если я каким-либо образом вас подвёл, простите меня. Но я хочу поблагодарить вас за то, что вы оставили здесь все силы, отдали себя без остатка. Я много раз уходил с корта в Лондоне, испытывая боль, и сегодня мне тоже немного больно — потому что я очень уважаю вас и ценю.

Единственная разница в том, что на этот раз мне, слава богу, не нужно надевать белое. И с собой я могу забрать кое-что ещё: вашу дружбу, вашу преданность, всё, чему вы меня научили, и просто ваши добрые сердца. Самые большие сердца, которые я когда-либо видел на теннисном корте», – сказал Агасси на церемонии награждения Кубка Лэйвера.