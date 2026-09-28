Мирра Андреева сохранила пятое место рейтинга WTA, Корнеева поднялась на 13 строчек

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидерство в нём продолжает удерживать казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. За ней располагается белоруска Арина Соболенко. Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 россиянка Мирра Андреева осталась на пятом месте.

Отметим, единственной из россиянок, кто прибавил в рейтинге недели, стала Алина Корнеева, поднявшаяся на 13 строчек.

Теннис. Рейтинг WTA на 28 сентября:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901 очко.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7875.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 7244.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5841.

6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5328.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4809.

8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 4683.

9 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4119.

10 (10). Марта Костюк (Украина) — 4040…

14 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2588…

22 (21). Анна Калинская (Россия) — 2043…

28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1811...

39 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1284...

69 (82). Алина Корнеева (Россия) — 988.