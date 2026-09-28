Медведев остался в топ-6 рейтинга ATP, Рублёв и Бублик поднялись на одну строчку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидером мирового рейтинга остался итальянец Янник Синнер.

Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать шестую строчку рейтинга, Андрей Рублёв поднялся с 25-го места на 24-е. Позиция Карена Хачанова не изменилась — он сохранил 26-е место.

Теннис. Рейтинг АТР на 28 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 000 очков.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9630.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5060.

4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680.

5 (5). Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3890.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3710.

7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3680.

8 (8). Фрэнсис Тиафо (США — 3380.

9 (11). Артюр Фис (Франция) — 3150.

10. (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3150.

20 (21). Александр Бублик (Казахстан) — 2185…

24 (25). Андрей Рублёв (Россия) — 2020.

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1800.