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Медведев остался в топ-6 рейтинга ATP, Рублёв и Бублик поднялись на одну строчку

Медведев остался в топ-6 рейтинга ATP, Рублёв и Бублик поднялись на одну строчку
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый еженедельный рейтинг. Лидером мирового рейтинга остался итальянец Янник Синнер.

Россиянин Даниил Медведев продолжает занимать шестую строчку рейтинга, Андрей Рублёв поднялся с 25-го места на 24-е. Позиция Карена Хачанова не изменилась — он сохранил 26-е место.

Теннис. Рейтинг АТР на 28 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 000 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9630.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5060.
4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680.
5 (5). Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 3890.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3710.
7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3680.
8 (8). Фрэнсис Тиафо (США — 3380.
9 (11). Артюр Фис (Франция) — 3150.
10. (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3150.
20 (21). Александр Бублик (Казахстан) — 2185…
24 (25). Андрей Рублёв (Россия) — 2020.
26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1800.

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