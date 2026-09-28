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«Это всегда происходит волнообразно». Чесноков — о перспективной молодёжи в теннисе

«Это всегда происходит волнообразно». Чесноков — о перспективной молодёжи в теннисе
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Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков ответил, почему в мужском теннисе гораздо меньше перспективной молодёжи.

— Почему в мужском российском теннисе сейчас гораздо меньше перспективной молодёжи, чем в женском?
— Всегда бывают волны. Допустим, в одно время в Бельгии был подъём тенниса. Кто сейчас там? Мертенс? В Швейцарии был подъём. Кто сейчас там? В Америке был период, когда первыми ракетками мира были их игроки и в мужском, и в женском разрядах. В Германии был подъём. Это всегда происходит волнообразно, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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