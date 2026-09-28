Чесноков высказался о проблемах российских теннисистов с визами

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков указал на проблемы, с которыми часто сталкиваются современные российские теннисисты.

— Что надо сделать, чтобы мужской российский теннис вернулся на лидирующие позиции?

— Сейчас такая ситуация, что очень сложно получить визу. Нужно не то что неделями ждать, а по полгода. В итоге Потапова стала австрийкой, Касаткина стала австралийкой, Грачёва стала француженкой. Век большого спорта у спортсмена достаточно короткий. Каждый хочет какой-то комфорт, чтобы не было помех с визами и так далее. Даже взять пример Светы Кузнецовой, когда она выиграла турнир в Вашингтоне, а на следующий год она приехала делать визу за неделю, а ей говорят: «Ваша виза будет готова через месяц». Она могла защитить титул и очки, а в итоге свалилась. Именно это её подкосило.

Со мной тоже были такие случаи. В своё время пришёл в посольство Германии делать визу. Мне человек говорит: «А почему вы здесь делаете визу? Езжайте в Москву и делайте там». Я говорю: «Вы знаете, я игрок. Один день я играю в Ницце, другой день в Брюсселе, потом в Лондоне. У меня нет времени делать визу». А он мне отвечает: «Я визу вам не дам». Короче говоря, на турнир я поехал на машине. Я там сыграл, взял журнал для турнира, а там моё имя, фамилия, титулы. Буквально через неделю опять прихожу в это консульство и опять прошу визу у этого человека. Принёс какие-то приглашения и прочее. Он меня спрашивает: «А вы были на этом турнире, куда я не дал вам визу?» Я ему прямо говорю: «Я там был, но я поехал туда на машине. Прошёл таможню, сыграл турнир». В итоге он на меня посмотрел и сказал: «Дайте паспорт». Через пять минут он мне даёт визу. Он даже не взял никаких документов. Я вам это рассказываю, чтобы было понимание, какие препятствия могут быть. Игроки предпочитают комфорт, а не дискомфорт.

С теннисом всё понятно, а взять другие виды спорта. Какие шансы у них есть играть на зарубежных турнирах? Одно дело — играть только турниры в своей стране и вариться в своей кастрюле. Но это не цели больших игроков, которые будут сидеть в своей стране и выступать на чемпионате города. Что дальше? Когда весь интерес сосредоточен на других турнирах, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.