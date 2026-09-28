«У меня челюсть отпала!» Чесноков — о новом поколении российских теннисистов

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков признался, что в данный момент не видит среди российских юниоров игроков уровня Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

— У кого из нынешней молодёжи больше всего шансов выйти на уровень Медведева, Рублёва и Хачанова?

— Я смотрел юниорские турниры — Уимблдон, «Ролан Гаррос». Мне понравилась игра Пушкарёвой.

— А среди мужчин?

— В том-то и дело. Вы меня спрашиваете про мужчин, а я сразу переключился на женский теннис. Я не увидел перспективного игрока в мужском теннисе. Могу сказать, что где-то года четыре назад пришёл на один теннисный корт, а там играл один теннисист. Ему было лет 12-13. Это был просто невероятный талант! У меня челюсть отпала! Думал, что это будет суперзвезда российского тенниса. В итоге с тех пор у него пошли травмы — и он потерялся, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.