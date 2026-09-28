Чесноков рассказал, почему теннисисты не развиваются без Олимпиады

Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков рассказал, зачем теннисистам необходимы выступления на Олимпийских играх.

— Когда российские болельщики дождутся нового победителя турнира «Большого шлема» в мужском разряде?

— Я же сказал, если и есть какая-то перспектива, пытаются каким-то образом уехать из России. Беспрепятственно быть в клубе, тренироваться, выезжать сейчас сложно. Чтобы расти, надо играть. Не в вакууме, а на мировой арене. Можно выезжать, но очень много трудностей. Скажут: «Какие трудности? Захотят — выедут». Или: «Надо быть патриотом и отказаться от Олимпиады. Надо сделать свою Олимпиаду». А кто выиграл Игры доброй воли в теннисе? Вы знаете?

— Нет.

— Я могу назвать. Андрей Чесноков. Он выиграл Игры доброй воли по теннису. А кто это знает? Зато я до сих пор помню серебряных призёров Олимпиад. Игры доброй воли мы ещё решили сделать из-за бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе. Допустим, делать наши чемпионаты — это всё равно не то. Политики говорят о патриотизме и об отказе от Олимпиад, но когда я 20 лет своей жизни отдал, чтобы на ней выступить… А вы так легко можете сказать: «Ой, игроки должны отказаться. Они должны быть патриотами». Тогда надо сказать политику: «Сожгите книгу, которую вы писали 20 лет». Как вы считаете? Нормально? — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.