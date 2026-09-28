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Жаке — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала АТР-250 в Ханчжоу начнётся в 12:30

Жаке — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала АТР-250 в Ханчжоу начнётся в 12:30
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Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся 107-я ракетка мира французский теннисист Кириян Жаке и представитель России Андрей Рублёв, занимающий в мировом рейтинге 25-е место.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:30 МСК
Кириян Жаке
Франция
Кириян Жаке
К. Жаке
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Начало встречи запланировано на 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Жаке и Рублёвым. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом турнира в Ханчжоу является представитель Казахстана Александр Бублик, одолевший в прошлогоднем финале Валантена Руае.