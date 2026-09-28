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Чесноков предположил, кто из российских теннисистов может стать звездой мирового масштаба

Чесноков предположил, кто из российских теннисистов может стать звездой мирового масштаба
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Бывшая девятая ракетка мира, победитель семи турниров ATP Андрей Чесноков ответил, кто из российских теннисистов в мужском разряде мог бы стать звездой мирового уровня. По мнению Чеснокова, таких спортсменов пока нет.

— Если резюмировать, сегодня в российском мужском теннисе не просматривается будущих звёзд мирового масштаба?
— Я пока не вижу. Хотя у Медведева взлёт случился довольно поздно. Он же уже не был юниором. Иногда бывают подъёмы в 17 лет, а у некоторых это случается в более зрелом возрасте, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В 1987 году Андрей Чесноков стал первым советским теннисистом, выигравшим турнир ATP в одиночном разряде.

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