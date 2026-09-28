Зверев продолжает лидировать в Чемпионской гонке ATP, Синнер — 2-й, Медведев — 8-й

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию Чемпионкой гонки. Немецкий теннисист Александр Зверев остаётся на первом месте, ранее он выиграл US Open и опередил итальянца Янника Синнера. Лучшим среди россиян является Даниил Медведев – он располагается на восьмом месте.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 28 сентября 2026 года:

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 8650 очков.

2. (2) Янник Синнер (Италия) — 7950.

3. (3) Бен Шелтон (США) — 4430.

4. (4) Карлос Алькарас (Испания) — 4050.

5. (5) Флавио Коболли (Италия) — 3530.

6. (6) Фрэнсис Тиафо (США) — 3330.

7. (7) Артюр Фис (Франция) — 3150.

8. (8) Даниил Медведев (Россия) — 2870.

9. (9) Рафаэль Ходар (Испания) — 2509.

10. (10) Тейлор Фриц (США) — 2480...

15. (15) Новак Джокович (Сербия) — 2330...

20. (21) Андрей Рублёв (Россия) — 1910…

24. (23) Карен Хачанов (Россия) — 1690…

74. (86) Роман Сафиуллин (Россия) — 694.