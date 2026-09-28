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Мирра Андреева поднялась на четвёртую строчку в Чемпионской гонке WTA, Рыбакина — лидер

Мирра Андреева поднялась на четвёртую строчку в Чемпионской гонке WTA, Рыбакина — лидер
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию Чемпионкой гонки. Лидером в ней остаётся первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, за ней располагается белоруска Арина Соболенко. Россиянка Мирра Андреева улучшила свою позицию — она поднялась на четвёртую строчку.

Теннис. Чемпионская гонка WTA на 28 сентября 2026 года:

1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7492 очка.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6485.
3 (3). Джессика Пегула (США) – 5825.
4 (5). Мирра Андреева (Россия) – 5722.
5 (4). Кори Гауфф (США) – 5654.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4809.
7 (7). Каролина Мухова (Чехия) – 4400.
8 (8). Линда Носкова (Чехия) – 4234.
9. (9). Марта Костюк (Украина) – 3910.
10 (10). Ига Швёнтек (Польша) – 3584.

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