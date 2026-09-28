Медведев — Сафиуллин: текстовая трансляция полуфинала турнира в Ханчжоу начнётся в 14:30

Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся два российских теннисиста: шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место.

Начало встречи запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Сафиуллиным. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом турнира в Ханчжоу является представитель Казахстана Александр Бублик, одолевший в прошлогоднем финале Валантена Руае.