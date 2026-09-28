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Медведев — Сафиуллин: текстовая трансляция полуфинала турнира в Ханчжоу начнётся в 14:30

Медведев — Сафиуллин: текстовая трансляция полуфинала турнира в Ханчжоу начнётся в 14:30
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Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся два российских теннисиста: шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место.

Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 14:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Начало встречи запланировано на 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Медведевым и Сафиуллиным. Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

Действующим чемпионом турнира в Ханчжоу является представитель Казахстана Александр Бублик, одолевший в прошлогоднем финале Валантена Руае.

Сетка турнира АТР-250 в Ханчжоу
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