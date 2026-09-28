Стала известна сетка турнира ATP-500 в Пекине, где выступят Медведев, Рублёв и Хачанов

Пресс-служба «пятисотника» в Пекине, Китай, опубликовала сетку турнира, который стартует в среду, 30 сентября. Лидером посева стал немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий в рейтинге АТР второе место. В турнире примут участие четыре россиянина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми стартовыми матчами соревнования.
Теннис. Турнир ATP-500, Пекин 2026 год. Стартовые матчи (частично):
Александр Зверев (Германия, 1) – Кэмерон Норри (Великобритания);
Нуну Боржеш (Португалия) – Новак Джокович (Сербия, 6);
Даниил Медведев (Россия, 3) – квалифаер;
Александр Бублик (Казахстан) – Якуб Меншик (Чехия, 8);
Алекс де Минор (Австралия, 5) – Мариано Навоне (Аргентина);
Игнасио Бусе (Перу) – Кентен Алис (Франция);
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Андрей Рублёв (Россия);
Роман Сафиуллин (Россия) – Флавио Коболли (Италия, 4);
Лёнер Тьен (США, 7) – Хуберт Хуркач (Польша);
Карен Хачанов (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2).
С полной сеткой турнира можно ознакомиться в нашем Матч-центре.