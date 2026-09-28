Президент Казахстана наградил Елену Рыбакину орденом

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым после победы на US Open — 2026. Токаев вручил 27-летней теннисистке орден «Барыс» III степени за выдающиеся спортивные заслуги и большой вклад в развитие и популяризацию тенниса в Казахстане.

Фото: akorda.kz

В сентябре 2026 года в финале Открытого чемпионата США Рыбакина обыграла нынешнюю вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает за Беларусь, со счётом 6:4, 5:7, 6:2.

Трофей на US Open стал для Рыбакиной третьим на турнирах «Большого шлема». В 2022 году теннисистка стала чемпионкой Уимблдона, в 2026 году — победительницей Australian Open.