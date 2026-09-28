15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«На этом вы не остановитесь». Президент Казахстана Токаев — о победе Рыбакиной на US Open

«На этом вы не остановитесь». Президент Казахстана Токаев — о победе Рыбакиной на US Open
Комментарии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в личной встрече поздравил трёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с победой на US Open — 2026.

«После ваших побед наши дети проявляют интерес к теннису, в большом количестве записываются в секции, хотят тоже стать чемпионами. Вы подаёте положительный пример нашим детям, и это очень хорошо. Наши дети должны приобщаться к спорту, это крайне важно для их будущего. Три победы на турнирах «Большого шлема» навечно останутся в летописи тенниса. Полагаю, что на этом вы не остановитесь и дальше будете продолжать своё победное шествие», – приводит слова Токаева «Курсив».

Материалы по теме
Фото
Президент Казахстана наградил Елену Рыбакину орденом
Комментарии