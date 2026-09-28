Медведев — Сафиуллин: история личных встреч перед полуфиналом турнира ATP-250 в Ханчжоу

Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжится турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сразятся два российских теннисиста: шестая ракетка мира Даниил Медведев и Роман Сафиуллин, занимающий в мировом рейтинге 84-е место. Начало встречи запланировано на 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка. История личных встреч теннисистов не насчитывает ни одного официального матча. Полуфинал турнира в Ханчжоу станет их первым поединком друг с другом на уровне тура ATP. Ранее Медведев и Сафиуллин встречались лишь в рамках юниорских турниров.

Действующим чемпионом турнира в Ханчжоу является представитель Казахстана Александр Бублик, одолевший в прошлогоднем финале Валантена Руае.