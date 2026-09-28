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«Вы хорошо себя ведёте на корте». Президент Казахстана Токаев похвалил Рыбакину

«Вы хорошо себя ведёте на корте». Президент Казахстана Токаев похвалил Рыбакину
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил поведение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на корте и вне его.

«Вы хорошо себя ведёте на корте и во время общения с людьми. Я всегда отмечаю вашу чрезвычайно высокую персональную культуру. Это тоже имеет очень важное значение, в том числе и с точки зрения презентации Казахстана как развитого и цивилизованного государства, где поддерживается спорт, в том числе теннис», – приводит слова Токаева «Курсив».

В 2026 году Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open и US Open, в 2022 году она выиграла Уимблдон.

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