«Вы хорошо себя ведёте на корте». Президент Казахстана Токаев похвалил Рыбакину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил поведение трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на корте и вне его.

«Вы хорошо себя ведёте на корте и во время общения с людьми. Я всегда отмечаю вашу чрезвычайно высокую персональную культуру. Это тоже имеет очень важное значение, в том числе и с точки зрения презентации Казахстана как развитого и цивилизованного государства, где поддерживается спорт, в том числе теннис», – приводит слова Токаева «Курсив».

В 2026 году Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open и US Open, в 2022 году она выиграла Уимблдон.