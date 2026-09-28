Стала известна сетка «пятисотника» в Токио с участием Алькараса, Фрица и Тиафо

Пресс-служба «пятисотника» в Токио опубликовала сетку предстоящего турнира, который стартует в среду, 30 сентября. Лидером посева стал испанец Карлос Алькарас, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми стартовыми матчами турнира.
Теннис. Турнир ATP-500, Токио, 2026 год. Стартовые матчи (частично):
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс Михельсен (США);
Маттео Арнальди (Италия) – Рэи Сакамото (Япония);
Алехандро Табило (Чили) – Томми Пол (США, 7);
Тейлор Фриц (США, 3) – квалифаер;
Лоренцо Музетти (Италия) – Артур Фери (Великобритания);
Хольгер Руне (Дания) – Кириян Жаке (Франция);
Лучано Дардери (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия, 6);
Брэндон Накашима (США, 5) – Уго Умбер (Франция);
Рафаэль Ходар (Испания, 4) – квалифаер;
Валантен Вашеро (Монако, 8) – Александр Блокс (Бельгия);
Кей Нисикори (Япония) – Фрэнсис Тиафо (США, 2).
С полной сеткой турнира можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.