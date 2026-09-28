Стала известна сетка «пятисотника» в Токио с участием Алькараса, Фрица и Тиафо

Пресс-служба «пятисотника» в Токио опубликовала сетку предстоящего турнира, который стартует в среду, 30 сентября. Лидером посева стал испанец Карлос Алькарас, занимающий в мировом рейтинге третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с некоторыми стартовыми матчами турнира.

Теннис. Турнир ATP-500, Токио, 2026 год. Стартовые матчи (частично):

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Алекс Михельсен (США);

Маттео Арнальди (Италия) – Рэи Сакамото (Япония);

Алехандро Табило (Чили) – Томми Пол (США, 7);

Тейлор Фриц (США, 3) – квалифаер;

Лоренцо Музетти (Италия) – Артур Фери (Великобритания);

Хольгер Руне (Дания) – Кириян Жаке (Франция);

Лучано Дардери (Италия) – Каспер Рууд (Норвегия, 6);

Брэндон Накашима (США, 5) – Уго Умбер (Франция);

Рафаэль Ходар (Испания, 4) – квалифаер;

Валантен Вашеро (Монако, 8) – Александр Блокс (Бельгия);

Кей Нисикори (Япония) – Фрэнсис Тиафо (США, 2).

С полной сеткой турнира можно будет ознакомиться в нашем матч-центре.