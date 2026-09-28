Тейлор Фриц впервые с 2024 года покинул топ-10 мирового рейтинга

Обладатель 11 титулов ATP в одиночном разряде, бывшая четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц впервые с 2024 года опустился ниже 10-й строчки в мировом рейтинге. Сейчас американец занимает 12-ю строчку, у него 2880 очков.

Ранее Фриц выступал на Кубке Лэйвера — 2026 в составе сборной мира. На этом турнире команда Европы одержала победу над командой мира со счётом 13:5. Фриц потерпел поражение в матче с третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом со счётом 3:6, 6:4, 0:1 (11:13).

В 2026 году Тейлор Фриц стал победителем «пятисотника» в Вашингтоне. В финале турнира он одолел 13-ю ракетку мира испанца Рафаэля Ходара.