Жаке — Рублёв: текстовая онлайн-трансляция полуфинала АТР-250 в Ханчжоу началась

Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются 107-я ракетка мира французский теннисист Кириян Жаке и представитель России Андрей Рублёв, занимающий в мировом рейтинге 25-е место.

Матч стартовал в 12:35 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Жаке и Рублёва. Также за развитием событий можно следить в матч-центре «Чемпионата».

Во втором полуфинале сразятся два россиянина — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Действующим чемпионом турнира в Ханчжоу является представитель Казахстана Александр Бублик, одолевший в прошлогоднем финале Валантена Руае.