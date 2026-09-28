Янник Синнер отреагировал на победу Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на победу пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Поздравляю, Джордж!» – написал Синнер на своей странице в социальной сети, сделав репост публикации Расселла после его победы и сопроводив текст эмодзи кубка и сложенных вместе ладоней.

В личном зачёте Формулы-1 представитель Великобритании занимает второе место. После 15 этапов «Королевских гонок» Джордж заработал 236 очков.

Янник Синнер на данный момент не участвует в турнирах АТР из-за проблем с коленом.