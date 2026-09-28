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Янник Синнер отреагировал на победу Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана

Янник Синнер отреагировал на победу Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на победу пилота «Мерседеса» британца Джорджа Расселла на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Поздравляю, Джордж!» – написал Синнер на своей странице в социальной сети, сделав репост публикации Расселла после его победы и сопроводив текст эмодзи кубка и сложенных вместе ладоней.

В личном зачёте Формулы-1 представитель Великобритании занимает второе место. После 15 этапов «Королевских гонок» Джордж заработал 236 очков.

Янник Синнер на данный момент не участвует в турнирах АТР из-за проблем с коленом.

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