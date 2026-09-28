Тьен – третий по победам над топ-10 мирового рейтинга с 2025 года, Синнер — первый

Обладатель двух титулов ATP в одиночном разряде, 15-я ракетка мира американец Лёнер Тьен одержал восемь побед над соперниками из топ-10 мирового рейтинга начиная с 2025 года. Это третий лучший результат в туре, больше только у первой ракетки мира Янника Синнера и третьей ракетки Карлоса Алькараса. Об этом сообщает Opta Ace в Х.

23-летний Алькарас – второй по данному показателю. У испанца 20 побед над игроками из первой десятки мирового рейтинга. Синнер опережает его на девять побед. Как и Тьен, на третьем месте расположился пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, выступающий за Канаду. У него восемь побед. За ним следует экс первая ракетка мира Новак Джокович. На счету серба семь побед.