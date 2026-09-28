Жаке — Рублёв: Андрей уверенно выиграл тай-брейк первого сета полуфинала турнира в Ханчжоу
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Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются 86-я ракетка мира французский теннисист Кириян Жаке и представитель России Андрей Рублёв, занимающий в мировом рейтинге 24-е место.
Ханчжоу. 1/2 финала
28 сентября 2026, понедельник. 12:40 МСК
86
Кириян Жаке
К. Жаке
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
24
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Первая партия матча дошла до тай-брейка и завершилась победой Рублёва. Россиянин закрыл сет за 45 минут со счётом 7:6 (7:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Во втором полуфинале сразятся два россиянина — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Действующим чемпионом турнира в Ханчжоу является представитель Казахстана Александр Бублик, одолевший в прошлогоднем финале Валантена Руае.
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