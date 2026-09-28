Жаке — Рублёв: Андрей уверенно выиграл тай-брейк первого сета полуфинала турнира в Ханчжоу

Сегодня, 28 сентября, на хардовых кортах Ханчжоу, Китай, продолжается турнир категории АТР-250. В рамках игрового дня за выход в финал сражаются 86-я ракетка мира французский теннисист Кириян Жаке и представитель России Андрей Рублёв, занимающий в мировом рейтинге 24-е место.

Первая партия матча дошла до тай-брейка и завершилась победой Рублёва. Россиянин закрыл сет за 45 минут со счётом 7:6 (7:0). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Во втором полуфинале сразятся два россиянина — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Действующим чемпионом турнира в Ханчжоу является представитель Казахстана Александр Бублик, одолевший в прошлогоднем финале Валантена Руае.